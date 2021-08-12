Украина видео Потоп в Крыму: участок дороги Симферополь-Ялта ушел под воду

2021-08-12 13:02

В оккупированном Крыму после сильного ливня в Симферопольском районе подтопило несколько домов и участок дороги Симферополь-Ялта. 

Несколько домов оказались подтоплены после сильного ливня в селе Краснолесье в Симферопольском районе Крыма. Под воду ушел участок дороги Симферополь-Ялта, движение транспорта затруднено.

На место происшествия прибыли спасатели. 12 автобусов и 7 пунктов временного размещения готовы к возможной эвакуации людей из зоны подтопления.

Из подтопленной территории эвакуировали первых 6 человек, в том числе одного ребенка. Они размещены в гостинице Надежда в селе Перевальное.

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фото Качество ремонта трассы Днепр-Решетиловка испытают гоночными болидами на скорости в 250 км/ч 2021-08-12 11:39
фото + видео СБУ задержала в Украине агента Главного разведуправления Генштаба РФ 2021-08-12 11:22
На одесском пляже курортник едва не убил человека из-за оплаты за шезлонг 2021-08-12 11:05