Украина видео Потоп в Крыму: участок дороги Симферополь-Ялта ушел под воду

2021-08-12 13:02

В оккупированном Крыму после сильного ливня в Симферопольском районе подтопило несколько домов и участок дороги Симферополь-Ялта.

Несколько домов оказались подтоплены после сильного ливня в селе Краснолесье в Симферопольском районе Крыма. Под воду ушел участок дороги Симферополь-Ялта, движение транспорта затруднено.

На место происшествия прибыли спасатели. 12 автобусов и 7 пунктов временного размещения готовы к возможной эвакуации людей из зоны подтопления.

Из подтопленной территории эвакуировали первых 6 человек, в том числе одного ребенка. Они размещены в гостинице Надежда в селе Перевальное.