Украина В Украине лопнул крупный банк, что будет с вкладами: заявление Нацбанка

2021-08-12 16:40

 

Еще один украинский банк признан неплатежеспособным

Как сообщается на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ) 11 августа, к категории неплатежеспособных отнесли банк "Земельный капитал". Соответствующее решение утверждено постановлением правления регулятора №400-рш/БТ от 11 августа 2021 года.

По состоянию на 1 июня 2021 года по размеру общих активов "Земельный капитал" занимал 63-е место (909,983 млн грн) среди 73 действовавших в стране банков. Доля финучреждения составила 0,04% от чистых активов платежеспособных банков, поэтому отнесение его к категории неплатежеспособных никак не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

Отмечается, что "Земельный Капитал" отнесли к кактегории неплатежеспособных в связи с невыполнением им в срок обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.

Что касается клиентов финучреждения, то 70% вкладчиков получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Те, у кого сумма вкладов была выше, не смогут их вернуть в полном объеме. Им выплатят предусмотренную ФГВФЛ норму (200 тыс. грн).

В НБУ отметили, что в общем возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 июля 2021 составляет 435.8 млн грн, или 92% от общей суммы вкладов физлиц.

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