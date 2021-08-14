Украина Минобразования рассматривает три варианта начала учебного года: подробности

2021-08-14 15:00

 

В Украине рассматривают три варианта начала учебного года. Об этом рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Он считает, что в сентябре и начале октября сезонные заболевания еще не будут активны.

"Мы ожидаем, что первые два месяца осени не принесут вспышек. Если только штамм Дельта, который сейчас распространяется, не сможет повлиять на ситуацию", - поделился министр.

Также он добавил, что в Минобразования разработали три сценария того, как будет проходить учебный год в 2021-2022 годах. Так, наиболее благоприятным вариантом является "зеленая" карантинная зона на карте Украины. В этих условиях учебные заведения будут работать в обычном режиме. На дистанционную форму обучения могут быть переведены по решению педсовета лишь отдельные школы, если у них будут вспышки заболеваний.

При высоком уровне заболеваемости МОН будет настаивать, чтобы 1-4 классы и специальные заведения работали в обычном режиме. Но это возможно только в случае вакцинации 80% научно-педагогического коллектива.

И есть третий сценарий развития событий. При среднем уровне заболеваемости местные власти смогут переводить обучение в смешанную или дистанционную форму. Это будет так называемая "желтая" и "оранжевая" зоны.

В то же время показатель для 80% вакцинированных учителей позволит учебному заведению даже во время его пребывания в" желтой "или" оранжевой" зонах работать полностью в обычном режиме.

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