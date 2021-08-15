Украина фото + видео На Говерле потерялся шестилетний ребенок: его ищут более 150 человек

2021-08-15 13:30

Вечером 14 августа на Говерле от группы туристов отстал и потерялся шестилетний ребенок. Его поиски продолжаются, мальчика ищут более 150 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Ребенок потерялся в 19:05 во время подъема по зеленому маршруту на Говерлу. Он отстал от группы туристов в составе шести человек. "Немедленно были организованы поисковые работы с дальнейшим наращиваем сил и средств", – говорят в ведомстве.

По состоянию на 06:00 15 августа поиски ребенка продолжались. Созданы семь поисковых групп, которые обследуют местность по определенным зонам и секторам. Осадков в этой местности нет, температура воздуха около 12 градусов тепла.