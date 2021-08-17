Мир Twitter приостановил верификацию новых профилей на несколько недель - в чем причина

2021-08-17 10:03

Twitter приостановил на несколько недель новые верификации профилей (голубые флажки рядом с именем) после того, как в июле признал ложную верификацию нескольких ботов, как реальных людей.

В компании заявили, что приостанавливают программу верификации для того, чтобы улучшить ее. Уже поданные заявки сеть продолжит рассматривать приостановлена только подача новых.

Twitter возобновит программу через несколько недель.

Напомним, это уже не первый раз, когда соцсеть приостанавливает верификацию пользователей. Недавно в 2021 году Twitter перестал выдавать "флажки" за большого количества запросов.