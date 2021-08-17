Украина Украинцам установили сниженный тариф на электроэнергию до мая

2021-08-17 20:40

Кабинет министров Украины установил тариф на электроэнергию в 1,44 грн за кВт/час при потреблении менее 250 кВт/ч в месяц с октября этого года до мая следующего года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на соответствующее правительственное постановление № 859 от 11 августа, опубликованное на сайте правительства.

Цитата:

"Фиксированные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей составляют с 1 октября 2021 года по 30 апреля 2022 года включительно: для индивидуальных бытовых потребителей (с месячным объемом потребления - ред.) до 250 кВт/ч (включительно, за весь объем потребления) 1,44 грн за кВт/ч (с НДС)", - говорится в тексте постановления.

Детали

Для украинских семей, потребляющих более 250 кВт/ч в месяц, тарифы остаются без изменений - 1,68 грн грн за кВт/ч.

Фиксированные цены применяются к потребляемой электроэнергии:

1) индивидуальными и коллективными бытовыми потребителями, в том числе в общежитиях, кто рассчитывается за электрическую энергию по общему расчетному средству учета в части потребления электрической энергии физическими лицами для удовлетворения собственных бытовых нужд, которые не включают профессиональную и/или хозяйственной деятельности;

2) в многоквартирных жилых домах (в том числе общежитиях) на технические цели (работу индивидуальных тепловых пунктов, котельных, лифтов, насосов и замочно-переговорных устройств, принадлежащих владельцам квартир многоквартирного дома на праве общей собственности) и освещение дворов, ступеней и номерных знаков;

3) в дачных и дачно-строительных кооперативах, садовых товариществах, гаражно-строительных кооперативах на технические цели (работу насосов) и освещение территории;

4) юридическими лицами, являющимися собственниками (балансодержателями) имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц (городков из сборных модулей, общежитий, оздоровительных лагерей, домов отдыха, санаториев, пансионатов, гостиниц и т.д.), в части удовлетворения собственных бытовых нужд внутренне перемещенных лиц;

5) религиозными организациями в части потребления электрической энергии на коммунально-бытовые нужды.

Контекст

1 июля 2019 года в Украине заработала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году.

Несмотря на открытие рынка, его регулирование со стороны правительства продолжилось, чтобы избежать роста тарифов для населения.

Однако, с 1 января 2021 года в Украине значительно выросли тарифы на коммуналку, причем - как за свет, так и за газ. Это возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.

Так, с начала года было отменено льготный тариф в 90 коп/кВт-час для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии и установлен единый тариф на уровне 1,68 грн/кВт-час. Постановление Кабмина, которым повышается цена, принята якобы во избежание стремительного роста тарифа для населения с января 2021-го, так объяснили в Минэнерго.

Сейчас вопрос "решили" компенсациями - украинцам раздадут 1,4 млрд грн из госбюджета, но не всем, а только отдельным категориям населения. Каким - читайте здесь.

Следует добавить, что до 2020 года в своем отчете Европейская комиссия указала, что цены на электроэнергию в Украине почти на 38% выше средней стоимости в странах Европы. По этому показателю Украина оказалась рядом с такими странами как Греция, Мальта, Болгария, Венгрия и Польша, где цены на электроэнергию самые высокие в Европе.