Экономика За год количество безработных в Украине уменьшилось на 36%

2021-08-18 12:23

В Украине за год количество безработных уменьшилось на треть. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Алексей Любченко.

"По состоянию на 16 августа 2021 года количество официально зарегистрированных безработных составило 315 тысяч человек. Это на 179 тысяч человек или на 36% меньше, чем на эту дату прошлого года. Увеличение уровня занятости и уменьшения количества безработных - результат введения правительственных программ по поддержке развития экономики и бизнеса", - заявил Любченко.

Он добавил, что правительство готовит дополнительные программы по созданию рабочих мест и трудоустройству безработных.

"При реализации таких программ и проектов отдельный фокус - на выполнение показателей трудоустройства, в том числе на создание новых рабочих мест. Будем постоянно мониторить и контролировать этот процесс. Цель - экономика должна восстанавливаться и количество официально трудоустроенных граждан должно меняться, несмотря на те вызовы, как возможные новые карантинные ограничения", - добавил министр.