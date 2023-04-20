ВОЙНА В Украине Впервые за время войны уровень безработицы в Украине снизился более чем вдвое

2023-04-20 11:34

Официальные показатели безработицы в Украине за последний год снизились более чем вдвое. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости, которые публикует Нацбанк.

По статистическим данным службы занятости, в марте 2023 года количество зарегистрированных безработных уменьшилось до 137,3 тысяч, среди которых 98,5 тысяч - женщины. Год назад в марте было 286,9 тысяч безработных.

Количество украинцев, получающих пособие по безработице, упало за год с 250,5 до 56,1 тысяч человек.

Количество вакантных должностей составляет 33,5 тысяч, средняя нагрузка на одно свободное место - 4 претендента.