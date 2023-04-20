ВОЙНА В Украине Впервые за время войны уровень безработицы в Украине снизился более чем вдвое

2023-04-20 11:34

Официальные показатели безработицы в Украине за последний год снизились более чем вдвое. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости, которые публикует Нацбанк.

 По статистическим данным службы занятости, в марте 2023 года количество зарегистрированных безработных уменьшилось до 137,3 тысяч, среди которых 98,5 тысяч - женщины. Год назад в марте было 286,9 тысяч безработных.

Количество украинцев, получающих пособие по безработице, упало за год с 250,5 до 56,1 тысяч человек.

Количество вакантных должностей составляет 33,5 тысяч, средняя нагрузка на одно свободное место - 4 претендента.

subscriber subscriber

Еще по теме

видео Каждый четвертый украинский беженец в Польше уже получил хорошую работу

2022-05-12 09:33

КЕМ МОЖНО УСТРОИТЬСЯ В КИЕВЕ

2022-04-26 19:51

В Украине с 1 декабря вырастет пособие по безработице: сколько будут платить

2021-11-25 18:40

В Украине хотят изменить размер помощи по безработице

2021-11-04 18:40

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Яркая вспышка в небе над Киевом: В КГГА и ВСУ дали разъяснения по необычному происшествию

2023-04-20 13:35

фото Сегодня в Киеве замечен генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

2023-04-20 12:30

Впервые за время войны уровень безработицы в Украине снизился более чем вдвое

2023-04-20 11:34

В ВСУ отреагировали на новые фейки о мобилизации: Враг пытается дискредитировать ТЦК

2023-04-20 10:27
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Яркая вспышка в небе над Киевом: В КГГА и ВСУ дали разъяснения по необычному происшествию 2023-04-20 13:35
фото Сегодня в Киеве замечен генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 2023-04-20 12:30
Впервые за время войны уровень безработицы в Украине снизился более чем вдвое 2023-04-20 11:34
В ВСУ отреагировали на новые фейки о мобилизации: Враг пытается дискредитировать ТЦК 2023-04-20 10:27