Мир Лидер "Талибана" издал указ об освобождении заключенных - из всех тюрем страны начали выпускать...

2021-08-20 09:38

Лидер захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" шейх Аль-Хадис Хайбатулла Ахундзада издал приказ освободить политических заключенных.

"В Указе об освобождении политических заключенных из всех тюрем страны, говорится, что губернаторы провинций должны безоговорочно освободить всех находящихся в тюрьмах страны в качестве политических заключенных лиц и с завтрашнего дня передать их семьям", - сообщил официальный представитель талибов Кари Юсуф Ахмади.

Также "Талибан" издал декларацию по случаю Дня независимости Афганистана.

Официальный представитель движения Забихулла Муджахид разместил в Twitter ссылку на документ с припиской, что это "Декларация Исламского Эмирата Афганистан по случаю 102-й годовщины независимости страны от британского владычества".

"Афганцы гордятся тем, что их страна сегодня находится на пороге независимости от американской оккупации. Это божественное благословение, за которое все афганцы должны быть благодарны. Мы должны работать в единстве и искренности в интересах исламской системы в нашей стране, а также во имя восстановления и процветания государства", - говорится в документе.