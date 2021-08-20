Мир На Кубе ввели жесткую цензуру постов в Соцсетях - блогеров признали кибертеррористами

2021-08-20 10:22

Власти Кубы ужесточили контроль за использованием социальных сетей. Появился новый закон, который запрещает кубинцам публиковать публикации на определенные темы.

Как сообщают в Telegram-каналах, власти Кубы издали новый Указ №35, запрещающий публикации в соцсетях, которые могут нанести ущерб "престижу страны". Также закон запрещает распространение ложных новостей или сообщений и контента, который считается оскорбительным или который "подстрекает к мобилизации или другим действиям, нарушающим общественный порядок".

Кроме того, власти создали специальный канал, где можно информироватьо возможных нарушениях.

В законе сказано, что люди, которые пытались "подорвать конституционный строй", будут считаться кибертеррористами.

"Наш Указ №35 направлен против дезинформации и кибер-лжи", - заявил президент Мигель Диас-Канель.

Напомним, что в результате протестов на Кубе пропали без вести более 500 человек. Власти арестовывали даже подростков, которые решили противостоять правительству.

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"Талибан" объявил новое название Афганистана 2021-08-19 18:20
Талибы взяли аэропорт Кабула в "железное кольцо" и препятствуют эвакуации из Афганистана 2021-08-19 17:20