Украина На праздники в Киеве закроют центральные станции метро: названы причина, место и время

2021-08-19 21:00

Приближаются сразу два общенациональных праздника - День Государственного Флага и День Независимости Украины - которые с особым размахом будут отмечать в Киеве. В этой связи в центре столицы будут закрыты несколько станций метрополитена.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал КГГА.

Так, 23 августа в течение дня закроют вход и выход на станцию метро “Золотые ворота” на ул. Владимирской.

24 августа от начала движения и до 13:00 закроют вход и выход станции метро “Майдан Незалежности” и переход между “Майданом Незалежности” и “Крещатик” (поезда будут следовать без остановки).

Кроме того, 24 августа с 8:00 до 13:00 закроют вход и выход станции метро “Крещатик” на Аллее Героев Небесной Сотни.

Зато в ночь на 25 августа столичное метро продлит работу на 2 два часа. Также продолжит работу наземный общественный транспорт, маршруты которого проходят возле станций метро.

Власти сообщают, что в случае необходимости 24 августа перед началом торжественного концерта (18:30), в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро “Олимпийская”. Также по окончании концерта, в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) входа станций “Олимпийская”, “Площадь Льва Толстого” и “Дворец спорта”.