Коронавирус Все области Украины в «зеленой» зоне карантина: какая ситуация в регионах

2021-08-23 21:20

 

По состоянию на 23 августа все области Украины находятся в «зеленой» зоне карантина. Однако в одном регионе один из эпидемиологических показателей не соответствует норме.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

 В частности в Черновицкой области наблюдается самый высокий уровень госпитализаций. На сегодняшний день он составляет 66,9%.

Кроме того самый высокий уровень заболеваемости по стране зафиксирован в Луганской области - 87 и в Киеве - 81, при показателе 75 на 100 тысяч населения.

Отмечается, чтобы области попали в «красную» зону карантина необходимо чтобы красному уровню соответствовали по меньшей мере два показателя.

 

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МОЗ дало прогноз по заболеваемости COVID в Украине 2021-08-23 20:00
Больным с Дельтой не хватит кислорода: врач забил тревогу 2021-08-22 13:00
Путин высказался о транзите газа через Украину после запуска Северного потока-2 2021-08-22 11:30