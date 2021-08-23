Коронавирус Все области Украины в «зеленой» зоне карантина: какая ситуация в регионах

2021-08-23 21:20

По состоянию на 23 августа все области Украины находятся в «зеленой» зоне карантина. Однако в одном регионе один из эпидемиологических показателей не соответствует норме.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности в Черновицкой области наблюдается самый высокий уровень госпитализаций. На сегодняшний день он составляет 66,9%.

Кроме того самый высокий уровень заболеваемости по стране зафиксирован в Луганской области - 87 и в Киеве - 81, при показателе 75 на 100 тысяч населения.

Отмечается, чтобы области попали в «красную» зону карантина необходимо чтобы красному уровню соответствовали по меньшей мере два показателя.