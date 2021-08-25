Украина 46-летний Святослав Вакарчук впервые стал отцом. Эксклюзивные подробности

2021-08-25 19:20

Известный украинский музыкант, фронтмен рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые стал отцом. Его избранница родила сына.

В пресс-службе музыканта сообщили, что мальчика назвали Иваном – в честь отца музыканта. Счастливые родители пока решили не разглашать подробности

"Единственное отметим, что информация о 19 августа, как даты рождения, не соответствует действительности", – объяснили подробнее в пресс-службе.

О возлюбленной известного исполнителя на данный момент не так много информации. Сообщается, что молодая мама работает в кинопродюсерской компании Radioactive. Эта компания снимает рекламу для международных брендов, а также клипы и сериалы.