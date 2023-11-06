Мир фото Израиль впервые в истории сбил ракету в космосе – СМИ

2023-11-06 18:26

Издание The Telegraph сообщило о том, что Израиль на этой неделе впервые в истории сбил баллистическую ракету за пределами земной атмосферы.

Как пишет издание, Израиль применил свою систему противоракетной обороны "Arrow", чтобы сбить баллистическую ракету за пределами земной атмосферы, считающейся первым боевым столкновением, когда-либо происходившим в космосе.

Баллистическая ракета была запущена из Йемена поддерживаемыми Ираном хуситами и пролетела почти 1000 миль (1600 км) над Аравийским полуостровом по пути к своей цели – израильского портового города Эйлат.

В своем заявлении ЦАХАЛ заявил, что системы ВВС отследили траекторию ракеты и перехватили ее "в наиболее подходящее оперативное время и в наиболее подходящем месте".

Известно, что ВВС Израиля имеют на вооружении несколько батарей системы Arrow 2, которая использует гиперзвуковой перехватчик для уничтожения летящих в космосе ракет.

Баллистическая ракета, выпущенная в понедельник, как утверждается, была ракетой "Qader" - усовершенствованной версией разработанной Ираном ракеты "Shahab 3".

Именно для противодействия этой угрозе и была разработана израильская система Arrow, впервые развернутая около 25 лет назад.

Совместный американо-израильский проект Arrow возник в связи с необходимостью предоставить Израилю возможность защитить себя после того, как израильские города были поражены иракскими ракетами Scud во время первой войны в Персидском заливе.

"Успешный перехват означает гораздо больше, чем защита жителей Эйлата и нанесение удара по тщеславию хуситов. В первую очередь, это доказывает стоящему за запуском Ирану, который поставил ракету, что Израиль способен действовать против его ракетной программы, и это имеет гораздо более широкие последствия для регионального конфликта", - заявил представитель израильской обороны.