Украина Бархатный сезон 2021: сколько стоит отдохнуть на курортах в Украине и Турции

2021-08-25 22:00

Отдых за рубежом традиционно считается более дорогим и комфортабельным. В то же время на украинских курортах в нынешнем году туристов не только атаковали медузы, но и "кусали" цены.

Журналисты ТСН.ua сравнили цены на проживание, питание и другие расходы туристов, которые решили провести летний отпуск в украинской Одессе и турецкой Анталии.

Проживание

Дешевле всего в Одессе остановиться в частном секторе. Двухместный номер за сутки обойдется в сумму от 600 гривен. Еду при этом можно заказывать в местных кафе и ресторанах или готовить дома на собственной кухне или мангале.

Стоимость проживания в отеле составляет от 1000 до 3000 гривен в день и зависит от условий, вида из окна и удаленности от моря. Также в Одессе и области есть санатории в которых можно не только отдохнуть, но и поправить здоровье с помощью ванн и грязей. Такой отдых обойдется в сумму от 750 до 1300 гривен в день.

В отелях Анталии не ниже трех звезд за сутки прийдется выложить от 2000 до 6000 гривен. В стоимость, как правило, входит великолепный вид на Средиземное море и горы. Также гостиницы утопают в садах из красивых экзотических растений.

Неделя аренды двухместного номера отеля уровня четыре звезды стоит приблизительно 20 000 гривен. Пять звезд обойдется в сумму уже от 24 000. При этом в стоимость включены перелет и питание.

Как и за сколько добраться в Одессу и Анталию

В Одессу можно доехать на поезде из любого областного центра Украины. Из столицы дорога составит 10 часов и обойдется в 760 гривен. Из Львова придется ехать на час дольше и заплатить 820 гривен. Цена на билет из Днепра составляет приблизительно 500 гривен.

Перелет из Киева в Анталию стоит в среднем 2000 гривен, из Львова — до 3000 гривен. Жителям других городов придется лететь с пересадкой. Например, дорога из Днепра в целом обойдется в сумму около 4000 гривен.

Некоторые путевки включают в себя авиаперелет, проживание в отеле, питание и активный отдых.