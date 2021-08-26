Экономика Шмыгаль сделал заявление о госбюджете-2022

2021-08-26 20:20

 

Глава правительства заверил, что правительство вовремя передаст основной финансовый документ страны в парламент. Основной упор в финансовом документе будет сделан на образование, медицину, соцпрограммы и развитие армии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров вовремя передаст законопроект о государственном бюджете на 2022 год в парламент.

Об этом глава правиельства заявил во вступительном слове к заседанию.

"Также будем делать ставку на увеличение финансирования образования, медицины, социальных программ, армии, экономического роста и других важных направлениях", - заявил премьер-министр, открывая заседание правительства.

Согласно Закону Украины, правительство должно предоставить бюджет на следующий год в парламент до 15 сентября текущего.

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