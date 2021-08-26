Шмыгаль сделал заявление о госбюджете-2022

Глава правительства заверил, что правительство вовремя передаст основной финансовый документ страны в парламент. Основной упор в финансовом документе будет сделан на образование, медицину, соцпрограммы и развитие армии
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров вовремя передаст законопроект о государственном бюджете на 2022 год в парламент.
Об этом глава правиельства заявил во вступительном слове к заседанию.
"Также будем делать ставку на увеличение финансирования образования, медицины, социальных программ, армии, экономического роста и других важных направлениях", - заявил премьер-министр, открывая заседание правительства.
Согласно Закону Украины, правительство должно предоставить бюджет на следующий год в парламент до 15 сентября текущего.