Курьезы видео Зоопарк в Антверпені заборонив вхід для жінки через її дружбу із шимпанзе

2021-08-27 22:12

Зоопарк в Антверпені заборонив місцевій жительці Аді Тіммерманс відвідувати самця шимпанзе по кличці Чита. Жінка щотижня протягом чотирьох років відвідувала тварину, а тепер через "спілкування" з людьми Читу перестала сприймати її зграя.

Як повідомляє Daily Mail, Тіммерманс щотижня приходила до 38-річного шимпанзе протягом останніх чотирьох років. Зазвичай вони махали одне одному руками і посилали повітряні поцілунки через скло вольєра.

Жінка щотижня протягом чотирьох років відвідувала тварину, а тепер через "спілкування" з людьми Читу перестала сприймати її зграя.

Зрештою працівники зоопарку помітили, що через тривалі контакти Чити з людьми, інші мавпи виключили його зі своєї групи, тож самець по 15 годин на день проводить на самоті.

"Коли Чита постійно оточений відвідувачами, інші тварини ігнорують його і не вважають частиною своєї групи. Потім він сидить сам у неробочий час. Тварину, яка є занадто зосередженою на людях, менше поважають її родичі, а ми хочемо, щоб Чита був якомога більше із шимпанзе", - підкреслила куратор зоопарку Сара Лафо.

Аді вважає заборону на відвідування Чити несправедливою, адже інші відвідувачі досі можуть бачитися з ним.

"Я люблю це тварину, і вона любить мене. Більше я нічого не маю. Чому вони хочуть мене цього позбавити?" - заявила жінка.

У юності Чита був домашнім вихованцем, але через неконтрольовану поведінку його віддали в зоопарк. За словами працівників, не дивлячись на адаптацію до життя у вольєрі, Читі завжди було важко спілкуватися з іншими тваринами. Тепер фахівці побоюються, що він уже ніколи не зможе повністю влитися в групу.