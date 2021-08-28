Спорт "Манчестер Юнайтед" подтвердил переход Роналду из "Ювентуса"

2021-08-28 14:00

 

Португальский футболист Криштиану Роналду вернется в свой родной "Манчестер Юнайтед". Футбольный клуб подтвердил информацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".

"Добро пожаловать домой, Криштиану", - отмечает пресс-служба клуба.

Футболист подписал контракт с "Манчестером Юнайтед" до лета 2023 года. Сумма трансфера составляет около 25 млн евро.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что "Манчестер Юнайтед" завершил переговоры с "Ювентусом" относительно трансфера Криштиану Роналду.

Также РБК-Украина писало, что главный тренер "Ювентуса" подтвердил информацию о том, что Роналду желает покинуть клуб.

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