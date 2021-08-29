Украина Работа школ с 1 сентября, озвучены важные правила: «Нужно будет обязательно...»

2021-08-29 14:00

Ученики в Украине пойдут в школы, как обычно, однако с некоторыми важными дополнениями

Так как сейчас вся страна находится в "зеленой зоне", поэтому учебный год начнется стандартно, с посещением школы всеми учениками. При этом все участники образовательного процесса должны придерживаться определенных правил, в рамках защиты от ковида.

В частности, в постановлении Кабмина "Об установлении карантина" от 9 декабря 2020 года, отмечается, что в зданиях нужно будет обязательно находится в защитных масках и соблюдать социальную дистанцую в 1,5 метра. Также должно быть организовано место для централизованного сбора использованных масок и т.д. В документе говорится еще, что запрещено проводить массовые мероприятия без средств индивидуальной защиты.

Несколько детальнее о правилах в интервью "Фактам" рассказал начальник главного управления среднего и дошкольного образования Министерства образования Юрий Кононенко.

По его словам, учиться без масок могут только ученики 1-4 классов. Остальные дети, с 5 по 11 класс, должны надевать их только на перерывах.

Что касается посещения школ родителями, то никто не запрещает, но при этом Кононенко отметил, что подобное - нежелательно. Взрослые должны быть в масках, пройти проверку температуры, а также согласовать свой визит с директором.

По поводу праздничных линеек на 1 сенября, то каждая школа самостоятельно решает, проводить ли таковую.