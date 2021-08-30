Мир Разжижение крови: какая пища заменит лекарства

2021-08-30 18:20

Щелочная пища помогает избавиться от окислительных процессов в крови

Разжижая кровь можно значительно снизить риски образования тромбов в венах и артериях, которые могут привести к смерти. Заменить лекарства поможет щелочная пища, пишет greenpost.ua.

Специалисты считают, что щелочная пища избавляет организм от окислительных процессов в крови.

Кроме того, следует уделить венимание количеству употребляемой жидкости в сутки, так как обезвоживание может привести к сгущению крови и риску тромбоза. Лучше всего пить фруктовые соки.

Уровень холестерина в крови хорошо понижает чеснок. Он также достаточно эффективен для профилактики тромбоза, защищает сердце и кровеносные сосуды. Предотвратить свертывание крови эффективно поможет куркума. Кроме того, полезно есть имбирь и жгучий перец. Кстати, употребление большого количества перца может даже разрушать тромбы.

Также в меню обязательно должны присутствовать ананасы. Нельзя забывать и о витаминах B3 и Е.