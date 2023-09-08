ВОЙНА В Украине Украинским военным медикам дали право проводить переливание крови

2023-09-08 08:26

Відтепер переливати кров зможуть не лише люди з медичною освітою, а й військовослужбовці, які пройшли відповідне навчання. Відповідна постанова була прийнята Урядом.

Для цього МОЗ розширює спеціальну навчальну програму з основ трансфузійної терапії.

Цей тренінг дозволить бойовим медикам отримати необхідні навички з переливання універсальної першої мінус групи крові. Його можна буде пройти на базі визначених центрів крові.

Така навчальна програма повністю відповідає стандартам НАТО. В країнах Альянсу вважається нормою навчати переливанню крові бойових медиків без медичної освіти. В Норвегії і взагалі – переливати кров мають право навіть звичайні бійці.