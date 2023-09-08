ВОЙНА В Украине Украинским военным медикам дали право проводить переливание крови

2023-09-08 08:26

Відтепер переливати кров зможуть не лише люди з медичною освітою, а й військовослужбовці, які пройшли відповідне навчання. Відповідна постанова була прийнята Урядом.

Для цього МОЗ розширює спеціальну навчальну програму з основ трансфузійної терапії.

Цей тренінг дозволить бойовим медикам отримати необхідні навички з переливання універсальної першої мінус групи крові. Його можна буде пройти на базі визначених центрів крові. 

Така навчальна програма повністю відповідає стандартам НАТО. В країнах Альянсу вважається нормою навчати переливанню крові бойових медиків без медичної освіти. В Норвегії і взагалі – переливати кров мають право навіть звичайні бійці.

subscriber subscriber

Еще по теме

К Саакашвили впервые за полгода допустили группу иностранных медиков

2023-07-14 13:30

Саммит НАТО в Вильнюсе: второй день встречи лидеров стран Альянса может стать для Украины судьбоносным

2023-07-12 08:24

Йенс Столтенберг впервые заговорил о скором положительном решении по Украине

2023-07-11 14:32

Еммануель Макрон вперше зробив конкретну заяву про вступ України до НАТО

2023-06-30 13:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Украине начали обучать изготовлению и использованию боеприпасов для БПЛА

2023-09-08 09:35

Украинским военным медикам дали право проводить переливание крови

2023-09-08 08:26

НАТО не видит признаков, что роССия била по Румынии намеренно – Столтенберг

2023-09-07 22:15

В Украине хотят изменить правила начисления пенсий военным

2023-09-07 21:37
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Украине начали обучать изготовлению и использованию боеприпасов для БПЛА 2023-09-08 09:35
Украинским военным медикам дали право проводить переливание крови 2023-09-08 08:26
НАТО не видит признаков, что роССия била по Румынии намеренно – Столтенберг 2023-09-07 22:15
В Украине хотят изменить правила начисления пенсий военным 2023-09-07 21:37