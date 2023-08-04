Перечисление денег на карту в Украине: какие суммы и транзакции в банках считают подозрительными

Финструктуры, по результатам финансового мониторинга, могут заблокировать счета клиентов — согласно действующим нормам законодательства Украины, под отслеживание подпадают денежные операции более чем на 400 000 гривен (при одноразовой транзакции).
Таким образом, пока нет необходимости в прохождении процедуры идентификации персоны, если сумма не превышает 5 000 гривен. Но и здесь существуют определенные тонкости — некоторые регулярные поступления на банковскую карту все-таки могут проверить.
Подозрительная операция для любого банка это: