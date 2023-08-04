Экономика Перечисление денег на карту в Украине: какие суммы и транзакции в банках считают подозрительными

2023-08-04 10:27

Финструктуры, по результатам финансового мониторинга, могут заблокировать счета клиентов — согласно действующим нормам законодательства Украины, под отслеживание подпадают денежные операции более чем на 400 000 гривен (при одноразовой транзакции).

Таким образом, пока нет необходимости в прохождении процедуры идентификации персоны, если сумма не превышает 5 000 гривен. Но и здесь существуют определенные тонкости — некоторые регулярные поступления на банковскую карту все-таки могут проверить.

Подозрительная операция для любого банка это:

  • денежный перевод, осуществленный из приграничных населенных пунктов , на счет получателя, проживающего в другой области Украины
  • одинаковые и постоянно осуществляемые суммы перечислений, от 500 гривен, но больше 10 раз в день
  • высокое ежесуточное количество переводов – от 30 транзакций
  • поступление средств от множества контрагентов из разных регионов нашей страны
  • перечисления, производимые из рф или беларуси
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