Экономика Перечисление денег на карту в Украине: какие суммы и транзакции в банках считают подозрительными

2023-08-04 10:27

Финструктуры, по результатам финансового мониторинга, могут заблокировать счета клиентов — согласно действующим нормам законодательства Украины, под отслеживание подпадают денежные операции более чем на 400 000 гривен (при одноразовой транзакции).

Таким образом, пока нет необходимости в прохождении процедуры идентификации персоны, если сумма не превышает 5 000 гривен. Но и здесь существуют определенные тонкости — некоторые регулярные поступления на банковскую карту все-таки могут проверить.

Подозрительная операция для любого банка это: