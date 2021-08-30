Спорт Минай объяснил казус с футбольной формой Селезнёва

2021-08-30 18:40

 

В клубе заявили, что ответственные за нанесение логотипов работники не проконтролировали наличие всех необходимых знаков. "Минай" заявил о готовности оплатить штрафные санкции

Ужгородский футбольный клуб "Минай" выразил готовность понести наказание за отсутствие на футболке одного из игроков лозунга Украинской ассоциации футбола "Слава Украине! Героям Слава!".

Об сообщила пресс-служба футбольного клуба.

В частности, футбольный клуб заявил, что отсутствие нашивки на футболке Евгения Селезнёва никак не связано с его личной позицией. По словам руководителей команды, форму игрока пришлось менять в последний момент.

"Однако ответственные за экипировку работники клуба, к сожалению, не проконтролировали наличие всех необходимых логотипов и наклеек на форме. Поэтому Евгений вышел на поле в футболке без шеврона "Слава Украине!", - заявили в пресс-службе команды.

"Минай" заявил о готовности пнести штрафные санкции за произошедший казус. В клубе пообещали, что все ответственные за инцидент будут наказаны.

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