Коронавирус Власти ЕС призвали не закрывать общеобразовательные школы в период пандемии

2021-08-31 13:15

Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обратились к европейским властям с призывом не закрывать общеобразовательные школы в период пандемии коронавирусной инфекции, но, в то же время, защитить эти учебные заведения от распространения COVID-19. Об этом в понедельник, 30 августа, говорится в заявлении на сайте представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

"Пандемия вызвала самые катастрофические перебои в образовании в истории. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы обучение в школах было бесперебойным по всей Европе", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в организациях, очное обучение и общение со сверстниками очень важно для психического здоровья детей и получения ними социальных навыков.

Также, специалисты призвали власти стран максимально обезопасить детей в школе, а именно усилить санитарные меры в классах.

"Нам не удастся преодолеть пандемию быстро, но безопасное обучение детей в классах должно оставаться первоочередной целью", - подчеркнули представители организаций.

Эксперты также напомнили о необходимости ускорить кампанию вакцинации среди учителей школ, а также тех людей, которые относятся к группам риска.

"Кроме того, нужно расширить кампанию вакцинации детей в возрасте от 12 лет, которые имеют сопутствующие заболевания, повышающие их уязвимость к тяжелому течению COVID-19", - сказали они.

Организациями рекомендовано также обеспечить безопасность школьной среды путем улучшения вентиляции помещений, уменьшения количества учащихся в одном классе, обеспечения дистанции между учениками по возможности. Также рекомендовано регулярно тестировать детей и персонал и принимать другие меры предосторожности.