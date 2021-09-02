Экономика До конца года США дадут Киеву 463 миллиона долларов на проведение реформ

2021-09-02 14:25

Соединенные Штаты намерены выделить Украине до конца 2021 года 463 миллиона долларов на проведение реформ. Об этом сказано в совместном заявлении США и Украины, опубликованном на сайте украинского президента.

В заявлении отмечается, что правительство США с 2014 года предоставило Украине на реформы почти 2 миллиарда долларов помощи и планирует выделить еще более 463 миллионов долларов помощи в этом году, в том числе на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление и децентрализацию, приватизацию и судебную реформу.

С целью проведения реформ, которые усиливают ее демократические институты, укрепляют права человека и обеспечивают справедливость, Украина разрабатывает амбициозный и всеобъемлющий План трансформации, который будет рассмотрен на следующем заседании Комиссии стратегического партнерства.