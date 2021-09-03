Мир Глава Газпрома анонсировал скорое завершение строительства и запуск Северного потока-2

2021-09-03 14:00

Глава Газпрома Алексей Миллер анонсировал скорое завершение строительства газопровода Северный поток-2, сообщает ТАСС в пятницу, 3 сентября.

"Совсем недолго", - сказал он в ответ на вопрос, когда можно ожидать хороших новостей о завершении строительства.

Накануне Миллер подтвердил ожидания Газпрома о начале поставок газа по СП-2 уже в этом году. Ранее Газпром сообщил, что в текущем году по СП-2 может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа.

Напомним, немецкие политики напомнили о необходимости учитывать интересы Украины. Следует исключить угрозу "шантажа Украины Россией в вопросе поставок газа".