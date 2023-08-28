ВОЙНА В Украине США готовятся вооружить ВСУ новым видом кассетных снарядов

2023-08-28 16:05

США планируют поставлять Украине кассетные снаряды для РСЗО большей дальности.

О таких намерениях сообщила американская газета The Washington Post.

«Оценивая вероятность продолжения войны в следующем году и, возможно, в последующие годы представители администрации Байдена рассматривают несколько новых важных способов увеличения поддержки со стороны Запада. В Вашингтоне, например, растет поддержка предоставления кассетных боеприпасов для реактивной артиллерии, которые могут поражать глубже, чем артиллерийские версии, которые начали Соединенные Штаты поставлять в прошлом месяце», — говорится в аналитическом материале.

Также отмечается, что американские командиры давно считали, что украинцы тратят артиллерийский огонь на сокрушительные заграждения, имитирующие советскую тактику. По одной из оценок США, с начала войны украинцы выпустили около 2 миллионов снарядов 155-мм артиллерии, почти исчерпав западные запасы. Официальные лица США призывают Украину сосредоточить артиллерийский огонь по важнейшим целям и использовать его для быстрого продвижения к своим целям.

Напомним, что уже ВСУ используют на поле боя кассетные боеприпасы, вокруг которых ведутся споры.