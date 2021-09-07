Экономика Российский Газпром снизил транзит и создает искусственный дефицит газа на европейском рынке

2021-09-07 09:21

Российский монополист Газпром отказывается замечать максимальные цены на газ в Евросоюзе и недостаточные запасы "голубого топлива" в европейских хранилищах. При этом монополист отказывается бронировать дополнительные мощности украинской ГТС. Об этом заявил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

По его мнению, таким образом россияне "грубо намекают", что увеличение поставок возможно только по Северному потоку-2.

Газпром на сентябрь не забронировал дополнительные транзитные мощности 15 млн кубометров в сутки. А это, в свою очередь, приведет к снижению транзита со 124 млн до 109 млн кубометров в сутки.

"Оператор ГТС Украины постоянно предлагает дополнительные мощности в объеме 63,7 млн кубометров в сутки, но ни разу Газпром не проявил заинтересованность в увеличении поставок в ЕС", - заявил Макогон.

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