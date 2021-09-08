Мир Талибан заявил о полном контроле над провинцией Панджшер - сопротивление уверяет, что это не так

2021-09-08 09:21

Афганская провинция Панджшер находится под полным контролем радикального движения "Талибан". Масштабные боевые действия там больше не ведутся. Об этом заявил представитель талибов Забихулла Муджахид, передает Интерфакс.

"Там все под нашим контролем, боевые действия не ведутся", – сказал он на пресс-конференции в Кабуле, добавив при этом, что в Панджшере, тем не менее, могут оставаться бойцы антиталибского фронта. Некоторые из них, по мнению Муджахида, бегут из зоны, в которой был конфликт.

Также указано, что губернатором захваченной провинции назначен мавлави Кудратуллах Панджшери.

В свою очередь представитель сил сопротивления Ахмад Вали Масуд – брат покойного афганского полевого командира Ахмада Шаха Масуда – заявил, что талибы далеки от того, чтобы взять под контроль Панджшер.

"Талибы прибыли вместе с иностранными террористами и захватили дорогу в Панджшере. Однако никто ведь не считает, что захват дороги означает захват Панджшера", – цитирует агентство EFE слова Ахмада Вали Масуда, сказанные на конференции в Женеве.

"У нас есть тысячи бойцов. Мы уже проходили через такие ситуации: с советскими войсками, коммунистами, да и с талибами. И каждый раз силы сопротивления в итоге одерживали верх", – добавил он.