Коронавирус Есть первая страна ЕС, которая откажется от локдауна, но введет ограничения для непривитых

2021-09-10 08:26

Власти Австрии намерены отменить все карантинные ограничения для полностью вакцинированных от COVID-19 граждан.

Как заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время интервью ORF, страна планирует отказаться от локдаунов, но подчеркнул, что COVID-правила останутся действовать для лиц, которые не прошли иммунизацию.

"Время изоляции должно быть законченным. Однако, те кто отказались от прививки - могут готовиться к следующим ограничениям", - отметил Курц.

Говоря о пандемии политик заявил, что коронавирус будет существовать среди людей еще минимум несколько лет и "лучшим ответом на это будет вакцинация".