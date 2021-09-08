Коронавирус Ляшко объяснил, кого не коснутся новые карантинные ограничения

2021-09-08 20:40

Для некоторых украинцев в желтой и красной зонах могут отменить большинство ограничений

Министерство здравоохранения совместно с другими министерствами разрабатывает изменения в действующие карантинные нормы.

Об этом во время заседания правительства сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Предлагается снять ограничения на желтом и красном уровнях эпидопасности для вакцинированных украинцев.

"На этой неделе мы начали совместно со всеми министерствами основательно работать над изменениями в карантинных норм, чтобы соблюдать баланс между защитой населения от коронавируса и его благополучие. В частности предполагаем, что большинство ограничений, предусмотренных в желтом и красном уровнях эпидопасности, не действуют в случае, если будут вакцинированы коллективы или посетители этих заведений, или различных сфер экономики. При этом для желтого уровня достаточно одной дозы вакцины, а уже для красного уровня потребуется полный курс прививок ", - сказал Ляшко.

Как пример глава Минздрава привел работу учебных заведений, которая не ограничивается при условии проведения вакцинации у 80% преподавателей.

Подобные изменения будут рассматриваться комиссией ТЭБ и ЧС, которая уже на этой неделе будет рассматривать вопрос введение желтого уровня по всей стране. Если подобные изменения будут приняты, то действовать они начнут через 7 дней после их рассмотрения на заседании.

"К тому времени все, в том числе учебные заведения продолжают работать по правилам зеленого уровня, то есть несмотря на количество вакцинированных педагогов", - сказал Ляшко.

В то же время сейчас, отмечает Ляшко, COVID-19 превращается в пандемию невакцинированных, ведь именно среди людей, которые не получили прививку фиксируют все больше случаев заболевания. Также именно непривитые люди попадают в больницы и имеют более тяжелое течение заболевания.