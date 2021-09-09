Спорт Сборная Украины снова на последних секундах упустила победу - Александр Петраков пояснил почему

2021-09-09 11:14

Сборная Украины на последних секундах упустила победу над Чехией в рамках товарищеского матча (1:1). После поединка своими эмоциями от игры и планами поделился исполняющий обязанности главного тренера главной украинской команды Александр Петраков.

"Трех дебютантов в защите я хорошо знаю, только Сироту хуже. Был очень большой риск, я переживал. Замена Кривцова была вынужденной - он пожаловался на повреждение в перерыве. Я знал, что Соболь может помочь на этой позиции. Он согласился выйти. Вообще, я не боюсь рисковать.

Я поздравил ребят с дебютом. Я считаю, что они сыграли неплохо, не провалились. Тяжело дебютировать в сборной", - приводит слова Петракова официальный сайт УАФ.

"Какие могут быть эмоции? В Казахстане такое случилось, сейчас тоже. Нужно разбираться, почему мы не можем продержаться до конца. Поговорили с ребятам после матча, я был немного эмоциональным.

У нас впереди очень важный поединок в Хельсинки. Одна ошибка - и все. Там уже вничью играть нельзя. Я очень хотел победить, но не хватило 20-ти секунда. Нужно смотреть, кто не подстраховал, когда били с центральной зоны.

Эмоции негативные. Мы играли с участником 1/4 финала чемпионата Европы. После матча с Бельгией против нас в Чехии вышел основной состав. Я же сделал ротацию. Но нужно забывать и двигаться дальше", - отметил Петраков.

У и.о. главного тренера также спросили, определился ли он с составом на октябрьские матчи.

"Еще месяц ребята будут играть. Впереди Лига чемпионов, столько матчей. Как я могу уже определиться? Это и травмы, и все, что угодно.

Сейчас список игроков стал немного больше, чем раньше. Будет очень сильная конкуренция. Не может быть такого, чтобы на одну позицию был только один игрок. Много дебютантов, пусть играют.

Сейчас я не могу сказать, что будет через месяц. Мы соберемся 3-4 октября, у нас будет несколько дней на подготовку. Это хорошо, что мы играем 9-го числа. После матча в Хельсинки сразу же летим во Львов. В Финляндии нас устраивает только ничья", - подчеркнул специалист.