Мир Сойка-пересмешница из Голодных игр впервые станет матерью - у Дженнифер Лоуренс признали, что...

2021-09-10 20:34

Голливудская звезда Дженнифер Лоуренс и ее муж, галерист Кук Марони, впервые станут родителями. Эту информацию изданию People подтвердил представитель звезды.

Пара начала встречаться в 2018 году вскоре после расставания Лоуренс с режиссером Дарреном Аронофски.

В 2019 году они сыграли пышную свадьбу. Торжество тщательно скрывали от журналистов и в СМИ попало только несколько снимков праздника.

Незадолго до свадьбы с Куком Дженнифер призналась, что без колебаний согласилась выйти за Марони.

"О, это решение далось мне очень легко! Он самый лучший человек, которого я когда-либо встречала в своей жизни!", – пожчеркнула она.

subscriber subscriber

Еще по теме

видео Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2 можно смотреть онлайн

2015-10-07 16:42

Дженнифер Лоуренс заработала больше, чем Джулия Робертс, Анджелина Джоли и Риз Уизерспун вместе взятые

2015-08-21 18:29

Вторую часть "Голодные игры: Сойка-пересмешница" уже можно смотреть онлайн (видео)

2015-07-16 09:08

Первый трейлер заключительной части "Голодные игры: Сойка-пересмешница 2" (видео)

2015-06-11 18:57

Еще новости в разделе "Мир"

Конгрессмены США затребовали от Facebook и Amazon усилить борьбу с фейками о вакцинации

2021-09-10 21:34

Сойка-пересмешница из Голодных игр впервые станет матерью - у Дженнифер Лоуренс признали, что...

2021-09-10 20:34

Стартовали масштабные военные учения РФ и Беларуси - отмечено скопление сил на границах Украины

2021-09-10 14:13

Военные базы США не будут принимать эвакуационные рейсы из Афганистана

2021-09-10 09:01
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Конгрессмены США затребовали от Facebook и Amazon усилить борьбу с фейками о вакцинации 2021-09-10 21:34
Сойка-пересмешница из Голодных игр впервые станет матерью - у Дженнифер Лоуренс признали, что... 2021-09-10 20:34
Стартовали масштабные военные учения РФ и Беларуси - отмечено скопление сил на границах Украины 2021-09-10 14:13
Военные базы США не будут принимать эвакуационные рейсы из Афганистана 2021-09-10 09:01