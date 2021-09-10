Мир Сойка-пересмешница из Голодных игр впервые станет матерью - у Дженнифер Лоуренс признали, что...

2021-09-10 20:34

Голливудская звезда Дженнифер Лоуренс и ее муж, галерист Кук Марони, впервые станут родителями. Эту информацию изданию People подтвердил представитель звезды.

Пара начала встречаться в 2018 году вскоре после расставания Лоуренс с режиссером Дарреном Аронофски.

В 2019 году они сыграли пышную свадьбу. Торжество тщательно скрывали от журналистов и в СМИ попало только несколько снимков праздника.

Незадолго до свадьбы с Куком Дженнифер призналась, что без колебаний согласилась выйти за Марони.

"О, это решение далось мне очень легко! Он самый лучший человек, которого я когда-либо встречала в своей жизни!", – пожчеркнула она.