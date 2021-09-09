Украина В деле о диверсии на газопроводе в Крыму неожиданный поворот - задержан родственник замглавы МИД Украины

2021-09-09 10:03

Как оказалось, один из задержанных российскими силовиками, Асан Ахтемов, оказался родственником первого зам. главы МИД Украины Эмине Джапаровой. Об этом она сообщила в соцсетях.

"Задержанный и истязаемый Асан Ахтемов - мой родственник. Последствия российской агрессии, убеждена, коснулись жизни каждого украинца. Многие украинские семьи переживают собственную трагедию, связанную с потерей, задержанием, заключением или исчезновением близких им людей.

Задержание 3-4 сентября во временно оккупированном Крыму 5 крымских татар по сфабрикованному российским оккупантом и политически мотивированному делом о "диверсии на участке газопровода", коснулось непосредственно и моей семьи.

Среди арестованных сейчас за решеткой находится муж моей троюродной сестры - Асан Ахтемов.

По сфабрикованным обвинениям, из него и его брата Азиза делают диверсанта-исполнителя преступления и открыли уголовное производство по части первой статьи 281 Уголовного кодекса РФ "Диверсия". По этим обвинениям предусматривается лишение свободы на срок от 10 до 15 лет...

Когда Асана заводили в зал суда, его смогли увидеть отец и невестка. Они сказали, что он очень плохо выглядел.

У государственного "адвоката" была другая версия: "Асан себя хорошо чувствует, только жалуется на тошноту и боль в животе", - пишет Эмине Джапарова.