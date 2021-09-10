Мир Стартовали масштабные военные учения РФ и Беларуси - отмечено скопление сил на границах Украины

2021-09-10 14:13

Стартовали совместные военные маневры РФ и Беларуси под названием «Запад-2021» . Учения продлятся до 16 сентября.

Как сообщает Радио Свободная Европа, в операции принимают участие 200 тысяч военнослужащих с обоих сторон.

Это вызвало тревогу в НАТО, поскольку Кремль отказался пригласить наблюдателей в соответствии с международными обязательствами. Также ожидается, что маневры на Западе будут представлять собой скопление российской военной силы на границах Украины.

Соседи Беларуси также осторожны, не скрывая своих опасений по поводу возможных провокаций. К примеру, в Польше объявили чрезвычайное положение, а в Литве готовятся к различным сценариям.

Накануне начала «Запада-2021» Лукашенко и Путин встретились в Москве. В Беларуси пять учебных центров в Бресте, Барановичах, Даманауске, Абуз-Лясновском, Ружанском и Гродненской области будут использоваться для маневров «Запад-2021», которые проводится каждые четыре года. Многие объекты расположены на западе Беларуси, недалеко от границы с Польшей и Литвой. В России в учениях примут участие девять учебных центров, в учениях также будет задействован Северный флот.

Как и в 2017 году, учения будут сосредоточены на вымышленных врагах — на этот раз на Ньярисе, Помории и Полярной республике, а также на так называемых террористических организациях.

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