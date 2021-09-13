Украина В Украине могут отменить индексацию зарплат

2021-09-13 21:00

Министерство экономики Украины разработало законопроект, в котором предлагается отменить обязательную индексацию заработной платы вместе с ростом прожиточного минимума.

Документ, опубликованный на сайте Минэкономики, также предусматривает введение разрешения для работодателей на выплату отпускных без конкретных сроков.

Принятие законопроекта приведет к тому, что уже со следующего года норма об обязательной индексации зарплат будет исключена из действующих правил.

Сейчас отпускные выплачиваются не позднее, чем на третий день после ухода на отдых. В новом законопроекте предлагается убрать четкие сроки выплаты, однако будет введено новое требование – выплаты работодатели должны будут производить до начала отпуска.

"В условиях стабильного и постепенного роста заработной платы и уровня минимальной заработной платы темпами, опережающими инфляцию, целесообразно отказаться от механизма индексации", – говорится в пояснительной записке.