Мир В Беларуси супружескую пару арестовали в пятый раз подряд за переписку в Соцсетях

2021-09-15 08:38

В Беларуси супружескую пару Сергея Крупенича и Анастасию Крупенич-Кондратьеву в пятый раз арестовали за пересылку друг другу в личных сообщениях информации из "экстремистских каналов".

Это их 71-е сутки административного ареста по статье 19.11 КоАП ("Распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность"), сообщает правозащитный центр "Вясна".

Первый раз супругов задержали в июле этого года. Тогда на них составили сразу три протокола. 25 августа они вышли на свободу, но после возвращения домой их попросили прийти в районное управление внутренних дел и подписать документы. Однако на месте на них снова составили протоколы и дали по 15 суток.

Десятого сентября Сергей и Анастасия должны были выйти на свободу, но правозащитникам стало известно, что в их отношении снова был составлен протокол по той же статье. Десятого сентября Сергея арестовали на 15 суток, через три дня столько же получила Анастасия.

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