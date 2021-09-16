Экономика Из-за событий в США на мировых рынках начала резко дорожать нефть

2021-09-16 08:39

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре подорожали до 74,01 доллара за баррель. Такая цена установилась в ходе торгов на лондонской бирже ICE.

Нефть этой марки стала дороже почти на 0,70%. Последний раз по такой цене нефть продавалась в начале августа.

Котировки фьючерсов на нефть WTI показали рост сразу на 1,64%. Сейчас "черное золото" этой марки торгуется на бирже по 70,87 доллара за бочку.

Отметим, что цены на нефть растут из-за нового урагана в США. Тропический шторм Николас усилился до урагана первой категории по шкале Саффира – Симпсона и вскоре обрушится на США.