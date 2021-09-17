Мир В Беларуси будут судить украинца, который создал Telegram-канал и поддержал протесты

2021-09-17 15:15

Белорусский Следком завершил расследование в отношении 32-летнего гражданина Украины, который, по словам правоохранителей, принимал участие в акциях протеста 30 августа и 13 сентября прошлого года в Минске. Дело передано в суд, сообщила пресс-служба ведомства. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Как утверждают следователи, подозреваемый якобы создал Telegram-канал, где вместе с другими людьми планировал разрисовывать здания в ходе протестов. Во время обысков у него нашли аэрозольную краску в баллончиках, кисти, перчатки, растворитель, трафареты.

Украинца обвиняют в том, что он "лично нанес не менее 27 надписей и изображений протестного характера" на фасады зданий в белорусской столице.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по трем статьям: организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них, осквернение зданий или иных сооружений циничными надписями или изображениями, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, а также соучастие в преступлении.