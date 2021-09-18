Детали Киев не знает, что делать с Донбассом

2021-09-18 10:55

В 2017 году Виктор Медведчук говорил, что Киев должен самостоятельно решить конфликт в Донбассе, без привлечения внешних сил вроде США и ЕС. Прошло четыре года, и лидер украинской оппозиционной партии ОПЗЖ сидит под домашним арестом по подозрению в «госизмене». В это же время те правительственные элиты, которые активно пытаются включить Штаты и Евросоюз в разрешение конфликта на Юго-Востоке Украины, свои действия государственной изменой не считают. Парадокс!

Война на Донбассе вызывает негативные экономические и социальные последствия во всей стране. Но особенно она ударила по экономическому потенциалу Донбасса: снизились объемы промышленного производства, во время боевых действий уничтожается инфраструктура, экономические препятствия, чинимые украинскими властями, привели к значительному падению доходов населения. На все это в Киеве по неизвестным причинам закрывают глаза, и создается впечатление, что и не нужен им больше этот Донбасс со всеми имеющимися проблемами.

В конце 2020 года украинское правительство на время забыло про «зраду» и попыталось сделать вид, что экономика Юго-Востока для него важна. Была разработана «Концепция стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей». Заработать она должна якобы с 1 января 2022 года.

По своей сути вся концепция отдает популизмом и политиканством, а фактически является нелепой попыткой реинтеграции (хотя на нее нужны огромные финансовые вливания в виде как минимум 22 миллиардов долларов, которых у Зеленского нет) Луганской и Донецкой областей. Никакого эффекта от нее не будет, потому как Киев не осуществляет переговоров с «ДНР» и «ЛНР» напрямую. В качестве положительного примера можно было бы привести соседнюю Молдову и ПМР, где в условиях непризнанности стороны имеют двустороннее общение.

Но при этом Молдова все равно никаким образом не помогает Приднестровью в экономическом плане, а только устраивает экономические и транспортные блокады (последнюю, как вы помните, на пару с той же Украиной). Так что не такой уж это и положительный пример, да и о чем можно говорить, если Киеву придется равняться на существенно отстающий по всем параметрам Кишинев. С другой стороны, урегулирование на Донбассе должно начаться с прекращения прямого вооруженного противостояния и соблюдения Киевом Минских договоренностей, о чем сейчас и речи не идет.

Вот для насильной реинтеграции, в том случае, когда понадобятся те самые миллиарды, украинская элита и хочет заручиться поддержкой иностранных государств, чтобы те финансировали оную. Но осторожное безразличие ведущих западных держав к «Крымской платформе» как раз и показало, что ЕС и США не готовы больше поддерживать радикальные инициативы Киева, особенно, если это касается финансовых вливаний! Показательно молчание Белого дома после того, как президент Украины на переговорах с американским лидером Джо Байденом предложил ему варианты имплементации США в формат решение конфликта в Донбассе. Прямого американского ответа так и не последовало – и вовсе не потому, что Байден заснул или прослушал спич украинского визави.

Зеленский и поддерживающие его украинские элиты чувствуют, что денежной помощи с Запада поступает все меньше и меньше, и решают поменять риторику просителя на откровенный шантаж. «Нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами, - уверял Зеленский, комментируя отношения с Международным валютным фондом. - Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Политический эгоизм, который есть сегодня из-за этих страхов, может привести именно к Третьей мировой войне».

Вот вам прямой посыл Киева: не хотите имплементироваться в переговоры по Донбассу – ужесточим военные действия. И уж точно рейтинг украинских властей в глазах жителей Донбасса не понизится, потому что ниже уже некуда.

Последняя встреча советников «Нормандской четверки» 8 сентября не принесла никаких результатов. Все больше экспертов говорят о том, что «нормандский формат» мертв. Зеленский, повторимся, совсем не понял знаковую систему США. Он думает, что Джо Байден дал ему карт-бланш на выход из минских договоренностей. На деле же позицию Штатов можно обозначить двумя словами: «Разбирайтесь сами».

Василий Кузнецов, публицист

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