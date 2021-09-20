Ювентус и Милан в тяжелом матче так и не сумели выявить сильнейшего

Туринский Ювентус и Милан не сумели выявить сильнейшего в рамках четвертого тура Серии А. Встреча завершилась со счетом 1:1.
На четвертой минуте поединка нападающий "бьянконери" Альваро Мората получил передачу от Пауло Дибалы и реализовал выход один на один с голкипером соперника.
На 76-й минуте Милану удалось сравнять счет - отличился Анте Ребич, забивший головой с близкого расстояния.
Команда Стефано Пьоли набрала десять очков и идет второй в турнирной таблице чемпионата Италии. Ювентус располагается на 18-й строчке (два балла).
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