Спорт Ювентус и Милан в тяжелом матче так и не сумели выявить сильнейшего

2021-09-20 14:21

Туринский Ювентус и Милан не сумели выявить сильнейшего в рамках четвертого тура Серии А. Встреча завершилась со счетом 1:1.

На четвертой минуте поединка нападающий "бьянконери" Альваро Мората получил передачу от Пауло Дибалы и реализовал выход один на один с голкипером соперника.

На 76-й минуте Милану удалось сравнять счет - отличился Анте Ребич, забивший головой с близкого расстояния.

Команда Стефано Пьоли набрала десять очков и идет второй в турнирной таблице чемпионата Италии. Ювентус располагается на 18-й строчке (два балла).

СТАТИСТИКА МАТЧА: