Спорт Ювентус и Милан в тяжелом матче так и не сумели выявить сильнейшего

2021-09-20 14:21

Туринский Ювентус и Милан не сумели выявить сильнейшего в рамках четвертого тура Серии А. Встреча завершилась со счетом 1:1.

На четвертой минуте поединка нападающий "бьянконери" Альваро Мората получил передачу от Пауло Дибалы и реализовал выход один на один с голкипером соперника.

На 76-й минуте Милану удалось сравнять счет - отличился Анте Ребич, забивший головой с близкого расстояния.

Команда Стефано Пьоли набрала десять очков и идет второй в турнирной таблице чемпионата Италии. Ювентус располагается на 18-й строчке (два балла).

СТАТИСТИКА МАТЧА:

  • Ювентус – Милан – 1:1
  • Голы: Мората, 4 – Ребич, 76.
  • Ювентус: Щесны – Данило, Кьеллини, Бонуччи, Сандро – Куадрадо (Кьеза, 72), Бентанкур, Локателли, Рабьо – Дибала (Кулусевски, 79), Мората (Кин, 66).
  • Милан: Меньян – Томори, Кьер (Калулу, 36), Романьоли, Эрнандес – Тонали, Кессье (Беннасер, 64) – Салемакерс (Флоренци, 63), Диас (Мальдини, 90+2), Леау – Ребич.
  • Предупреждения: Дибала (65) – Тонали (65).
subscriber subscriber

Еще по теме

"Манчестер Юнайтед" подтвердил переход Роналду из "Ювентуса"

2021-08-28 14:00

В УЕФА сделали заявление по исключению Барселоны, Ювентуса и Реала из Лиги чемпионов

2021-06-03 10:03

Сегодня финал Кубка Италии: туринский "Ювентус" против "Аталанты" из Бергамо

2021-05-19 11:39

Шевченко впервые озвучил желание покинуть сборную и тренировать "Милан"

2021-05-05 08:39

Еще новости в разделе "Спорт"

Ювентус и Милан в тяжелом матче так и не сумели выявить сильнейшего

2021-09-20 14:21

Месси в ПСЖ: великий форвард не может забить уже три матча подряд и повздорил с главным тренером

2021-09-20 13:24

"Усик будет куражиться в ринге, но Джошуа уберет его", – украинцу предрекли печальный итог в поздних раундах

2021-09-19 10:00

В матче первого тура Лиги конференций Заря без шансов проиграла Буде-Глимту

2021-09-17 09:46
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Ювентус и Милан в тяжелом матче так и не сумели выявить сильнейшего 2021-09-20 14:21
Месси в ПСЖ: великий форвард не может забить уже три матча подряд и повздорил с главным тренером 2021-09-20 13:24
"Усик будет куражиться в ринге, но Джошуа уберет его", – украинцу предрекли печальный итог в поздних раундах 2021-09-19 10:00
В матче первого тура Лиги конференций Заря без шансов проиграла Буде-Глимту 2021-09-17 09:46