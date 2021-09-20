Коронавирус На выходных в Украине снова резко упали темпы вакцинации

2021-09-20 15:15

За последние сутки количество сделанных прививок в Украине сократилось на треть по сравнению с предыдущим днем, и составило 36 тысяч.  

"36 029 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки, 19 сентября 2021 года. Одну дозу получили 21 118 человек, полностью иммунизированы - 14 911 человек", - сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

В течение суток работали 296 мобильных бригад, 1119 пунктов прививки; 346 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 6 304 016 человек, из них получили одну дозу - 6 304 014 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 152 834 человека.

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