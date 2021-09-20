Мир Осторожно, бананы! Эксперты рассказали, чем опасны эти желтые фрукты

2021-09-20 21:20

Специалист по снижению веса рассказал, чем опасны перезрелые и недозрелые бананы, пишет svidok.online.

Так, бананы - питательный продукт, который не вызывает аллергии. Именно поэтому его нередко дают даже маленьким детям. Однако даже они несут в себе опасность и могут навредить.

Специалист отмечает, что людям, у кого есть заболевания кишечника, желчного пузыря, поджелудочной железы следует с осторожность употреблять этот питательный желтый фрукт. Также любителей перезрелых бананов может ждать вздутие кишечника, из-за большого содержания клетчатки в этот фрукте.

Эксперт добавил, что из-за этой же клетчатки бананы нельзя сочетать, например, с яблоками, а также с овощами, так как это может только усугубить ситуацию и усилиться вздутие.

Стоит отметить, что если у человека нет вышеуказанных заболеваний, то недозрелые бананы окажутся более полезными, чем их желтые собратья. Все потому что у зеленых плодах есть резистентный крахмал, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

Если говорить об похудении, то перезрелые бананы те более не желательно употреблять, так как они очень сладкие за счет большого содержания сахара.

Также специалист рекомендует отказаться от бананово-шоколадных и других подобных десертов тем людям, кто склонен к повышению уровня глюкозы в крови