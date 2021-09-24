Украинским чиновникам уже в этом году начнут выдавать зарплату в электронной гривне

Нацбанк и Минцифры планируют в качестве пилотного проекта в 2021 году выплатить заработную плату сотрудникам Минцифры в электронной гривне.
Об этом заявил во время круглого стола директор департамента стратегии и развития НБУ Арсений Макарчук, передает «Интерфакс-Украина».
"Есть четкое желание в качестве пилотного проекта уже в этом году выплатить зарплаты работникам Минцифры в электронной гривне. Однако мы понимаем, что это будет пилотный проект.
Фактически есть ограниченная возможность использования этого инструмента, но с технологической точки зрения мы его в этом году пропилотируем", — заявил Арсений Макарчук.
По его словам, полноценный запуск электронной гривни ожидается не ранее конца 2022 года.