Экономика Украинским чиновникам уже в этом году начнут выдавать зарплату в электронной гривне

2021-09-24 10:13

Нацбанк и Минцифры планируют в качестве пилотного проекта в 2021 году выплатить заработную плату сотрудникам Минцифры в электронной гривне.

Об этом заявил во время круглого стола директор департамента стратегии и развития НБУ Арсений Макарчук, передает «Интерфакс-Украина».

"Есть четкое желание в качестве пилотного проекта уже в этом году выплатить зарплаты работникам Минцифры в электронной гривне. Однако мы понимаем, что это будет пилотный проект.

Фактически есть ограниченная возможность использования этого инструмента, но с технологической точки зрения мы его в этом году пропилотируем", — заявил Арсений Макарчук.

По его словам, полноценный запуск электронной гривни ожидается не ранее конца 2022 года.

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