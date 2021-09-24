Мир Минобороны Литвы призвало граждан как можно быстрее избавляться от китайских смартфонов

2021-09-24 09:23

Сотрудники Национального центра кибербезопасности Литвы выяснили, что некоторые модели телефонов способны обнаруживать и подвергать цензуре такие фразы, как "Свободный Тибет", "Да здравствует независимость Тайваня" и "движение за демократию".

"В отчете NCSC говорится, что предустановленные на телефоне приложения, такие как интернет-браузер Mi, периодически получают списки запрещенных слов, и фраз, составленный по инициативе Xiaomi. По заявлению NCSC, хотя эта функция отключена на телефонах, продаваемых в Европе, ее можно активировать и без ведома пользователя", — сообщает euronews.

"Мы обнаружили, что в телефонах, продаваемых в Литве, была отключена функция фильтрации контента, и контент не подвергался цензуре, но списки подлежащих цензурированию ключевых слов по-прежнему периодически отправлялись", — сказал в своем заявлении руководитель отдела инноваций NCSC Татувидас Бакшис.

По его данным, устройство технически позволяет активировать функции удаленно в любое время без разрешения пользователя и цензурировать загруженный контент.

На презентации отчета NCSC заместитель министра национальной обороны Литвы Маргирис Абукявичюс заявил журналистам, что потребители не должны покупать телефоны китайских производителей.

"Мы рекомендуем не покупать новые китайские телефоны и как можно быстрее избавляться от уже приобретенных", — сказал он.