Спорт Карим Бензема установил рекорд века для сильнейших пяти европейских лиг

2021-09-24 10:35

Мадридский Реал уверено стартовал в Ла Лиге. После шести туров команда Карло Анчелоти единолично возглавляет турнирную таблицу, имея 16 очков в активе.

В очередном туре против мадридцев не устояла скромная Мальорка. 6:1 в пользу "галактикос". Героем противостояния стал француз Карим Бензема, который забил два гола и отдал две результативные передачи.

Теперь в его активе уже 15 очков (8+7) по системе гол+пас в шести сыгранных матчах. Это рекорд для сильнейших 5-ти европейских лиг в 21-м веке. Ни один игрок в двухтысячных не забивал больше, даже лидеры современного футбола Криштиану Роналду и Лионель Месси не могут похвастаться такими достижениями.

Также отметим, Бензема в игре с Мальоркой забил свой 200-тый гол в рамках испанской Ла Лиги. В списке лучших бомбардиров турнира француз занимает десятую строчку.

Что же до самого Реала, то мадридцы отметились в воротах соперников в шести турах уже 21 раз. Это лучший показатель для королевского клуба с 1987-го года - тогда голов было 26.