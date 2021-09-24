Коронавирус Инфекционист Голубовская объяснила, кто никогда не заболеет коронавирусом

2021-09-24 15:25

Есть в практике случаи, когда людей "вирус не брал".

Известный украинский инфекционист Ольга Голубовская утверждает, что существуют люди, не замечающие от того, что заболели коронавирусом.

Более того, доктор утверждает, что существует такая категория пациентов, которая не болеет коронавирусом вообще, и таких людей – приблизительно 5%, пишет Rbc.

Связано это с хорошим иммунитетом и особенностями генетики того или иного человека.

Голубовская назвала коронавирус лакмусовой бумажкой, проявляющий те заболевания, которые были у человека раньше и о которых он мог даже и не знать.

Кроме того, инфекционист настаивает на том, что для тех людей, которые ещё не болели COVID-19, вакцинация чрезвычайно важна.

Ранее сообщалось, что Минздрав вводит обязательную вакцинацию в Украине.