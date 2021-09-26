Коронавирус COVID: Украина на втором месте по смертям в Европе

2021-09-26 10:00

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Черновицкой и Тернопольской областях.

В Украине в течение суток выявили 4647 новых больных коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Минздрава 26 сентября.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (611), Днепропетровской (506), Одесской (331), Черновицкой (253) и Тернопольской (234) областях.

Среди 4647 новых заражений - 448 детей. Также заболели 57 медработников. В субботу были госпитализированы 2325 больных, летальных случаев - 69. Выздоровели 983 человека. За все время пандемии в Украине, по официальным данным, заболело уже 2 392 397 человек, умерли от ковида 55 626 украинцев. Отметим, что накануне по суточному приросту смертельных случаев Украина заняла второе место в Европе. На первом месте, как в Европе, так и во всем мире, Россия, на третьем - Британия.