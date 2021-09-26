Политика Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Египта: о чем договорились

2021-09-26 11:00

 

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Во время переговоров Владимир Зеленский заявил о готовности развивать двусторонние отношения и наращивать поставки украинской продукции на рынок Египта.

Ас-Сиси, в свою очередь, заявил, что Египет заинтересован в расширении сотрудничества с Украиной, а также в создании хаба украинских компаний и их участии в египетских индустриальных зонах.

Президенты договорились о проведении заседания Межправительственной совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и Египтом, а также переговоров на уровне руководителей МИД.

"Отдельно собеседники обсудили перспективы и конкретные проекты в сфере военно-технического сотрудничества. Президент Украины подчеркнул, что незадействованным остается потенциал сотрудничества в космической отрасли. Также лидеры государств обсудили возможность создания новых форматов сотрудничества на высшем уровне", - отметили в пресс-службе и добавили, что Владимир Зеленский пригласил Абдель Фаттаха Ас-Сиси посетить Украину с рабочим визитом.

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