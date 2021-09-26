Экономика Что будет с курсом доллара в конце сентября: прогноз аналитика

2021-09-26 13:30

 

В течение ближайшей недели не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Незначительное и разнонаправленное изменение курсов зав неделю свидетельствует о том, что доллар нашел свое временное равновесие к гривне вблизи текущих уровней", - отметил аналитик.

Он напомнил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,67 до 26,53 грн (-0,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 26,67/26,69 до 26,71/26,73 грн (+0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,62/26,80 до 26,59/26,79 грн (-0,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

Напомним, в проекте государственного бюджета Украины на 2022 год зафиксирован курс гривны к доллару на уровне 28,6-28,7 грн/доллар.

Отметим, по прогнозу аналитиков, в сентябре курс доллара может стабилизироваться вблизи нынешних уровней, а евро может умеренно снизиться из-за перспектив его ослабления на мировом рынке. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,6-27,1 грн, евро - в диапазоне 31,2-31,8 грн.

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